Маслов: не думаю о своём игровом времени. Просто продолжаю работать и жду решения тренера

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о своём игровом времени в текущем сезоне.

«Почему Абаскаль не доверял мне место в составе всё лето и первую половину сентября? Конкретной причины он не называл, но у нас состоялся разговор. У него была своя позиция, которую он мне объяснил. И всё. В нашем диалоге про игровые качества не заходила речь вообще. Это просто было его решением.

Я абсолютно не думаю о своём игровом времени — просто продолжаю работать, делать на максимуме то, что я могу, а дальше тренер будет принимать решение. Если он решит, что я могу играть на Кубок — хорошо. Если решит, что я не могу играть на Кубок — тоже хорошо. Если решит, что я могу играть в чемпионате… Я буду рад любому исходу, потому что всё от себя зависящее делаю на максимуме. Решение всегда остаётся за тренером», — приводит слова Маслова «Известия».

В текущем сезоне Маслов провёл за «Спартак» лишь один матч во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.