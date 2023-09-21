Экс-игрок «Крыльев» и «Ростова» Бут: в России я пил водку с клинка

Первый легионер РПЛ из ЮАР Мэтью Бут рассказал, с какими обычаями столкнулся в России.
«Когда я выступал за «Мамелоди Сандаунз», нашим тренером был Виктор Бондаренко. Именно благодаря ему я оказался в «Ростсельмаше». Бондаренко полностью организовал мой переход. На тот момент команда была в ужасном положении, но президенту Ивану Саввиди удалось это исправить.
Признаюсь, общаться с русскими было очень сложно. Когда в команде есть группа англоговорящих игроков, им важно налаживать связи и с русскими – в том числе чтобы учить язык. Хотя запомнить футбольные термины не составляло труда, общение на поле никогда не было проблемой.
Помню, меня даже посвящали в донские казаки, – пришлось пить водку с клинка. Я не привык ко вкусу квашеной капусты и водки, но ценю, что познакомился с местной культурой и традициями», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 21 сентября 2023
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