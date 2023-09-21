Клопп: «Ливерпуль» к ЛЕ готов лучше, чем в прошлый раз. Теперь мы знаем, чего ожидать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об участии своей команды в Лиге Европы — 2023/2024.
«Моя команда участвует в данном турнире, чтобы конкурировать, а не давать шансы. В свой первый сезон в «Ливерпуле» я думал, что Лига Европы – это для нас слишком, пока мы не добрались до финала (поражение от «Севильи» со счётом 1:3 в 2016 году). Тогда наш состав был совершенно другим. Мы не были готовы, но каким-то образом справились.
Сейчас другое время и другая команда. Мы лучше подготовлены. Нам нравится здесь больше, потому что в то время мы понятия не имели, чего ожидать.
Мы рады выступать в Лиге Европы! Мотивация сохраняется на должном уровне. Я не смотрел Лигу чемпионов на этой неделе и не скучал по гимну», – приводит слова Клоппа Sky Sports.
«Ливерпуль» сыграет свой первый матч на групповом этапе Лиги Европы в четверг, 21 сентября. В соперниках у подопечных Клоппа будет австрийский ЛАСК. Также в квартет с мерсисайдцами попали бельгийский «Юнион» и французская «Тулуза».
- 21 сентября 2023
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