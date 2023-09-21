Кутепов: задача «Велеса» — выход в РПЛ к 2026 году

Защитник московского «Велеса» Илья Кутепов назвал задачу, которую ставит себе в нынешнем клубе.

«Надеюсь, мы выполним задачу: вернём команду сначала в Первую лигу, а потом уже и в РПЛ, как и было запланировано, к 2026 году. Абсолютно серьёзно говорю, без всяких шуток. Хочу отметить, что на уровне Второй лиги заметно больше борьбы, чем в РПЛ», — приводит слова Кутепова «Матч ТВ».

Напомним, Кутепов присоединился к «Велесу» в статусе свободного агента в конце августа этого года. Ранее защитник выступал за столичные «Спартак» и «Торпедо». Футболист также играл за сборную России на домашнем чемпионате мира — 2018.

«Велес» был основан в 2016 году на базе футбольной школы «Савёловская» с целью популяризации и развития футбола в России. Московский клуб — частный, финансируется за счёт средств учредителей. В прошлом сезоне команда заняла 15-е место в Первой лиге и вылетела во второй дивизион.