Канселу: переход в «Барселону» — риск, но моя жизнь всегда была риском

Португальский защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающий за «Барселону» на правах годичной аренды, признался, что считает риском переход в каталонский клуб.

«Моя семья, все мои друзья знают, что я уже давно хотел оказаться здесь, в этом клубе, который всегда привлекал меня, потому что здесь играли мои кумиры. Теперь я хочу показать людям, каким игроком я являюсь. Приложу все усилия, чтобы помочь этому клубу вернуться туда, где он заслуживает быть. Я всегда хотел оказаться в «Барселоне», это клуб моей мечты.

Да, это (переход в «Барселону». — Прим. «Чемпионата») рискованно, но моя жизнь всегда была риском. Мне всегда нравилось идти на риск, и в повседневной жизни тоже. Хочу поблагодарить всех в «Сити», пока с этим клубом связаны лучшие моменты моей карьеры, в прошлом году, например, я получил возможность оказаться в символической сборной от ФИФА. И всё это благодаря моим партнёрам по команде, Пепу, тренерскому штабу», — приводит слова Канселу Mundo Deportivo.

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