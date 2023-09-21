Экс-легионер «Ростова»: кого-то спасает семья, а кто-то попадает в клинику для алкоголиков

Бывший футболист «Ростова» и «Крыльев Советов» Мэтью Бут объяснил, почему некоторые футболисты после окончания игровой карьеры начинают увлекаться алкоголем.
«Как футболисты мы растём в командах. Когда становимся профессиональными игроками, у нас есть контракт. В нём указано, что вы будете находиться на тренировке в такое-то время, будете играть матчи, делать это, делать то. Когда вы выходите на пенсию, у вас больше нет контракта, нет товарищей по команде, нет клуба, вам не звонят журналисты и вас не показывают по телевизору. Тело начинает меняться. Вы становитесь толстым, медлительным и старым. Возможно, у вас нет работы, поэтому вы начинаете тратить свои сбережения. Затем вы продаёте свой дом или что-то очень дорогое и ценное. Так всё и происходит, а потом люди теряют себя.
Именно поэтому важно продолжать оказывать поддержку бывшим игрокам. Чтобы занять их, постараться платить им зарплату, держать их в поле зрения общественности и прославлять их. Это то, что я пытаюсь делать в Южной Африке: у меня есть благотворительный фонд помощи игрокам, уже завершившим карьеру. Пока ты играешь, нужно быть уверенным, что ты сберегаешь свои деньги, правильно их инвестируешь и готовишься к завершению карьеры. Мне жаль, что не все это понимают и губят себя. Футболисты должны быть готовы к выходу на пенсию. Нельзя винить клуб или федерацию. Если что-то пошло не так, нужно корить только себя, потому что каждый из нас – хозяин своей судьбы. Я рад, что многим всё-таки удаётся избежать таких пагубных последствий благодаря поддержке семей. А кто-то проходит курс реабилитации, простыми словами – отправляются в больницу для алкоголиков», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 21 сентября 2023
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