«Оренбург» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:15 мск

В четверг, 21 сентября, в матче 4-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Оренбург» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В 3-м туре Пути РПЛ Кубка России «Оренбург» на выезде минимально переиграл «Факел» со счётом 1:0 благодаря голу форварда Владимира Обухова на 90+1-й минуте.
Оренбуржцы набрали шесть очков в трёх матчах и занимают второе место в группе A. «Факел» (3 очка) — на последней, четвёртой строчке в квартете. Помимо сегодняшних соперников, в этой же группе выступают ЦСКА и «Сочи». Вчера армейцы переиграли сочинцев в серии пенальти (1:1, 4:2).
Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче красно-синие в серии пенальти переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
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