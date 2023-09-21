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Защитник «Спартака» Маслов: в трансферное окно прорабатывали вариант со сменой клуба

Защитник «Спартака» Маслов: в трансферное окно прорабатывали вариант со сменой клуба
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Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о вариантах со сменой команды в минувшее летнее трансферное окно.

«Абаскаль не видит меня в схеме с четырьмя защитниками? Я об этом не думал — просто продолжаю работать. Есть позиция центрального защитника, есть позиция крайнего защитника. О том, подхожу я туда или нет — решает тренер.

Был ли поиск подходящих команд мной и агентами? Да, мы прорабатывали варианты. Были определённые сложности со сменой клуба в минувшее трансферное окно. В любом случае вопросы о моём будущем лучше адресовать спортивному директору и моему представителю.

Всё упиралось в разные детали. И речь не о зарплате. Были другие причины, по которым не сходились», — приводит слова Маслова «Известия».

В текущем сезоне Маслов провёл за «Спартак» лишь один матч во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.

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