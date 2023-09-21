Вана Алвес: мы с Кокориным старше всех в «Арисе», но и для нас ЛЕ — грандиозное событие

Бразильский вратарь «Ариса» Вана Алвес поделился ощущениями перед стартом команды в групповом этапе Лиги Европы. Для кипрского «Ариса» матч с чешской «Спартой» станет первым в истории на уровне группового этапа еврокубков.

«Нас спрашивают: понимаем ли, что здесь мы не фавориты, а дебютанты. Мне кажется, что яркие ощущения новизны нам только в плюс. Кто помнит, где был «Арис» два года тому назад? За это время мы успели всё: вышли из низшего дивизиона, дебютировали в Европе, выиграли чемпионат Кипра. То, о чём мечтали, сбылось. Такие футбольные мечтатели, как мы, могут оказаться довольно опасными для опытных соперников. А «Спарта» как раз очень опытная и агрессивная команда, с которой будет очень сложно.

Для многих из нас это первый матч на таком уровне. Для меня в том числе. Я провёл несколько сезонов в «Порту», казалось, что подошёл совсем близко к выходу на поле в еврокубках, но в то время первым вратарём был Икер Касильяс. Поэтому мечта — услышать гимн Лиги Европы на поле — сбудется только в 32 года. Как опытный футболист и капитан «Ариса» я должен придать уверенности ребятам. Мы с Сашей Кокориным самые старшие в команде, но и для нас старт в группе ЛЕ грандиозное событие, которое вызывает волнение. У нас фантастическая молодёжь, дерзкие парни, которым есть чем удивить.

Кипрские команды вылетели из еврокубков, остался только «Арис». Мы пообещали всему Кипру, нашему президенту и болельщикам сражаться до конца», — передаёт слова Алвеса корреспондент «Чемпионата».