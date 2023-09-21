Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Аякс — Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вана Алвес: мы с Кокориным старше всех в «Арисе», но и для нас ЛЕ — грандиозное событие

Вана Алвес: мы с Кокориным старше всех в «Арисе», но и для нас ЛЕ — грандиозное событие
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский вратарь «Ариса» Вана Алвес поделился ощущениями перед стартом команды в групповом этапе Лиги Европы. Для кипрского «Ариса» матч с чешской «Спартой» станет первым в истории на уровне группового этапа еврокубков.

«Нас спрашивают: понимаем ли, что здесь мы не фавориты, а дебютанты. Мне кажется, что яркие ощущения новизны нам только в плюс. Кто помнит, где был «Арис» два года тому назад? За это время мы успели всё: вышли из низшего дивизиона, дебютировали в Европе, выиграли чемпионат Кипра. То, о чём мечтали, сбылось. Такие футбольные мечтатели, как мы, могут оказаться довольно опасными для опытных соперников. А «Спарта» как раз очень опытная и агрессивная команда, с которой будет очень сложно.

Для многих из нас это первый матч на таком уровне. Для меня в том числе. Я провёл несколько сезонов в «Порту», казалось, что подошёл совсем близко к выходу на поле в еврокубках, но в то время первым вратарём был Икер Касильяс. Поэтому мечта — услышать гимн Лиги Европы на поле — сбудется только в 32 года. Как опытный футболист и капитан «Ариса» я должен придать уверенности ребятам. Мы с Сашей Кокориным самые старшие в команде, но и для нас старт в группе ЛЕ грандиозное событие, которое вызывает волнение. У нас фантастическая молодёжь, дерзкие парни, которым есть чем удивить.

Кипрские команды вылетели из еврокубков, остался только «Арис». Мы пообещали всему Кипру, нашему президенту и болельщикам сражаться до конца», — передаёт слова Алвеса корреспондент «Чемпионата».

Материалы по теме
«Спарта» — «Арис». Александр Кокорин и Ян Кухта обещают град голов
«Спарта» — «Арис». Александр Кокорин и Ян Кухта обещают град голов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android