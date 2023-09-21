«Ювентус» проявляет интерес к хавбеку «Шахтёра» Судакову

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков может перейти в «Ювентус». Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, боссы туринского клуба заинтересованы в трансфере 21-летнего украинского хавбека. За футболистом также следят и другие европейские клубы.
В прошлом сезоне Судаков провёл за «Шахтёр» 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с украинским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
В составе молодёжной сборной Украины на чемпионате Европы Судаков провёл пять матчей, в которых отметился тремя голами. Ранее сообщалось о возможном продлении контракта «Ювентусом» с итальянским хавбеком Мануэлем Локателли.
- 21 сентября 2023
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