Президент «Тоттенхэма» готов продать свою долю в клубе

Президент и председатель правления «Тоттенхэма» Дэниел Леви заявил, что может продать свою долю в клубе, если ему поступит такое предложение.
«У меня нет никакого желания покидать «Тоттенхэм», но я рассмотрю любое предложение, которое только может поступить. Дело не во мне, а в том, что полезно клубу», — приводит слова функционера журналист Бен Джейкобс в своих социальных сетях.
Дэниелу Леви, управляющему партнёру «Тоттенхэма», принадлежит 25% клуба. Контрольный пакет – 60% – у старшего партнёра Джо Льюиса. Остальными 15% владеют около 300 миноритариев. В лондонском клубе Леви работает с 2001 года.
Под его управлением «Тоттенхэм» не только совершил несколько удачных приобретений и продаж футболистов, включая Луку Модрича и Гарета Бэйла в «Реал» Мадрид, но и обзавёлся новеньким стадионом «Тоттенхэм Хотспур» с общей вместимостью в 62 850 человек.
- 21 сентября 2023
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