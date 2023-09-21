Петер Шмейхель: с «Сити» никто не сравнится. Разве что «Арсенал», да и то вряд ли

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель считает «Манчестер Сити» безусловным фаворитом текущего сезона английской Премьер-лиги.
«Не думаю, что кто-то сможет бороться с «Манчестер Сити» за титул. Если такая команда и есть, то, возможно, это «Арсенал», да и то вряд ли. Не думаю, что кто-то может сравниться с «горожанами».
Посмотрите на этот состав, на их четвёрку защитников. Я имею в виду, что вам придётся сражаться с ними. Это Уолкер, Диаш, Аканджи и Гвардиол — как можно бороться с подобными футболистами?
С «Сити» невозможно сравниться, и «Ливерпулю», конечно, в том числе. Команда Клоппа очень уязвима в обороне», – приводит слова Шмейхеля Manchester Evening News.
На данный момент «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. В пяти матчах команда набрала 15 очков из 15 возможных. «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» имеют в своём активе по 13 очков.
- 21 сентября 2023
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