Тренер «Сочи» Точилин: надеюсь, мне удалось встряхнуть команду

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин после поражения от ЦСКА (1:1, 2:4 — по пенальти) в матче Фонбет Кубка России рассказал, что будет менять в команде, чтобы улучшить её результаты.
«Сейчас мне надо восстановить команду к следующему матчу. А весь план изменений я сейчас не готов рассказывать. Задача у меня одна, чтобы «Сочи» с таким же настроем, как сегодня, вышел на следующий матч и показал ещё лучший футбол, чем сегодня. Планирую ли вносить коррективы в состав? Для начала нам надо понять, кто жив–здоров после этой игры и кто сможет нам помочь в следующем матче. А уже потом стратегически думать, кто и как будет играть и за счёт чего мы будем побеждать.
Какие цели ставило руководство «Сочи», когда я принял команду? Не совсем правильно говорить о том, что я принимал команду. Задача была – чуть-чуть встряхнуть команду. Надеюсь, мне это удалось. Но на эмоциях можно провести один–два матча, а чтобы побеждать регулярно, надо проделать определённую работу», — приводит слова Точилина «Евро-Футбол.Ру».
- 21 сентября 2023
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