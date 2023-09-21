Президент «Тоттенхэма»: если Кейн захочет вернуться, у нас будет возможность выкупить его

Президент и председатель правления «Тоттенхэма» Дэниел Леви заявил, что лондонский клуб имеет возможность выкупить нападающего «Баварии» Гарри Кейна.
«Если Гарри однажды захочет вернуться в Премьер-лигу, у нас будет возможность выкупить его. Гарри великолепно работал на благо клуба, он замечательный игрок, выпускник нашей академии, но нельзя заглянуть в будущее. Кто знает», — приводит слова функционера журналист Бен Джейкобс в своих социальных сетях.
Гарри Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» за € 100 млн в летнее трансферное окно. В текущем сезоне английский нападающий забил четыре гола в четырёх матчах Бундеслиги и записал на свой счёт одну результативную передачу. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.
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