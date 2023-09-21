А. Евсеев: думаю, «Зенит» станет чемпионом. Команда берёт очки там, где надо

Полузащитник «Текстильщика» Алексей Евсеев, который начинал свой футбольный путь в «Зените», считает, что сине-бело-голубые станут чемпионом России в шестом сезоне подряд. По его мнению, «Зенит» выступает стабильнее своих конкурентов.

«Мне сейчас нравятся Вендел, Клаудиньо и Барриос. Такое ощущение, что им легко и в кайф.

«Зенит» станет чемпионом в этом году? Думаю, да. Команда стабильнее своих конкурентов и берёт очки там, где надо. Я горд, что закончил академию «Зенита», — приводит слова Евсеева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних розыгрышах Российской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые набрали 17 очков в 8 матчах и занимают вторую строчку в таблице.