А. Евсеев: думаю, «Зенит» станет чемпионом. Команда берёт очки там, где надо
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Полузащитник «Текстильщика» Алексей Евсеев, который начинал свой футбольный путь в «Зените», считает, что сине-бело-голубые станут чемпионом России в шестом сезоне подряд. По его мнению, «Зенит» выступает стабильнее своих конкурентов.
«Мне сейчас нравятся Вендел, Клаудиньо и Барриос. Такое ощущение, что им легко и в кайф.
«Зенит» станет чемпионом в этом году? Думаю, да. Команда стабильнее своих конкурентов и берёт очки там, где надо. Я горд, что закончил академию «Зенита», — приводит слова Евсеева «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних розыгрышах Российской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые набрали 17 очков в 8 матчах и занимают вторую строчку в таблице.
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