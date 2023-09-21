Личка: с «Зенитом» можно бороться, сейчас «Краснодар» это показывает

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о гегемонии «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. По словам чешского специалиста, некоторым клубам в текущем сезоне вполне по силам бороться с командой Сергея Семака. Напомним, «Зенит» последние пять лет становится чемпионом России.

«Думаю, да, с «Зенитом» можно бороться, этот сезон это явно показывает. Да, у них хороший состав, есть качество. Чемпионат длинный, произойти может всё что угодно. Сейчас мы можем видеть, что «Краснодар» идёт на первом месте, значит, всё возможно. Главное — показывать стабильную игру. У каждой команды есть шанс биться с «Зенитом», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» последние пять лет становится чемпионом России. На данный момент петербуржцы располагаются на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. «Динамо» занимает четвёртое место, набрав 15 очков.