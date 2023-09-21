Бальде — о продлении контракта: всегда мечтал играть за основную команду «Барсы»

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде высказался о продлении контракта с каталонским клубом.

«Я уже 13 лет в «Барселоне», и всё, что у меня есть — это хорошие воспоминания. Всегда мечтал об игре за основную команду. Спасибо моей семье, а также тренеру клуба за доверие.

Выступать за «Барселону» — долгий путь, требующий много работы и жертв, и не каждый ребёнок может осуществить подобную мечту. Я надеюсь продолжать вносить свой вклад в успехи команды. Мне всего 19 лет и мне ещё многому предстоит научиться.

В этом году у нас собралась невероятно талантливая команда. Однако каждому из нас необходимо изо дня в день становиться лучшей версией себя для завоевания больших титулов», — приводит слова Бальде Mundo Deportivo.

Бальде забивает в ворота «Эспаньола» в матче 34-го тура Ла Лиги — 2022/2023:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Алекс является воспитанником каталонского клуба. К основной команде сине-гранатовых он присоединился летом 2022 года.

В прошлом сезоне Бальде провёл за «Барселону» 43 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Новый контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.