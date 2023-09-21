Лапорта — о продлении контракта с Бальде: это исторический день для «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о продлении контракта с защитником команды Алексом Бальде.

«Это исторический день для «Барсы». Алекс — человек, который знает клуб с 13 лет. Он знает, что такое «Барса» и какие у нас ценности. И он будет одним из тех, кто будет отвечать за интеграцию в команду всех будущих новичков клуба», — приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.

Бальде забивает в ворота «Эспаньола» в матче 34-го тура Ла Лиги — 2022/2023:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Алекс является воспитанником каталонского клуба. К основной команде сине-гранатовых он присоединился летом 2022 года.

В прошлом сезоне Бальде провёл за «Барселону» 43 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Новый контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.