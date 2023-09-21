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Титов — о Медине: за € 7 млн я вас немножко потренировал бы — и было бы не хуже

Титов — о Медине: за € 7 млн я вас немножко потренировал бы — и было бы не хуже
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Бывший капитан и тренер «Спартака» Егор Титов высказался о переходе в команду полузащитника Хесуса Медины.

«По мне, есть футболисты российские не хуже. Если бы € 7 млн отдали нам с вами, мы с вами поделили бы. Думаю, что за эти деньги я вас немножко потренировал бы — и было бы не хуже. Для меня за такие деньги есть наши футболисты. Взяли – хорошо. Классный футболист, умный, но пока мы не видим то, чего от него ожидали», — приводит слова Титова Metaratings.

В нынешнем сезоне в активе 26-летнего Медины девять игр, один забитый гол и две результативные передачи во всех турнирах. Ранее парагвайский полузащитник выступал за ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка России по футболу и серебряным призёром РПЛ сезона-2022/2023.

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