Титов — о Медине: за € 7 млн я вас немножко потренировал бы — и было бы не хуже

Бывший капитан и тренер «Спартака» Егор Титов высказался о переходе в команду полузащитника Хесуса Медины.

«По мне, есть футболисты российские не хуже. Если бы € 7 млн отдали нам с вами, мы с вами поделили бы. Думаю, что за эти деньги я вас немножко потренировал бы — и было бы не хуже. Для меня за такие деньги есть наши футболисты. Взяли – хорошо. Классный футболист, умный, но пока мы не видим то, чего от него ожидали», — приводит слова Титова Metaratings.

В нынешнем сезоне в активе 26-летнего Медины девять игр, один забитый гол и две результативные передачи во всех турнирах. Ранее парагвайский полузащитник выступал за ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка России по футболу и серебряным призёром РПЛ сезона-2022/2023.