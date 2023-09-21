Титов — о Медине: за € 7 млн я вас немножко потренировал бы — и было бы не хуже
Поделиться
Бывший капитан и тренер «Спартака» Егор Титов высказался о переходе в команду полузащитника Хесуса Медины.
«По мне, есть футболисты российские не хуже. Если бы € 7 млн отдали нам с вами, мы с вами поделили бы. Думаю, что за эти деньги я вас немножко потренировал бы — и было бы не хуже. Для меня за такие деньги есть наши футболисты. Взяли – хорошо. Классный футболист, умный, но пока мы не видим то, чего от него ожидали», — приводит слова Титова Metaratings.
В нынешнем сезоне в активе 26-летнего Медины девять игр, один забитый гол и две результативные передачи во всех турнирах. Ранее парагвайский полузащитник выступал за ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка России по футболу и серебряным призёром РПЛ сезона-2022/2023.
Комментарии
- 21 сентября 2023
-
16:57
-
16:53
-
16:47
-
16:38
-
16:37
-
16:33
-
16:32
-
16:30
-
16:27
-
16:21
-
16:06
-
16:04
-
15:52
-
15:43
-
15:40
-
15:38
-
15:26
-
15:24
-
15:22
-
15:19
-
15:05
-
15:04
-
14:56
-
14:52
-
14:52
-
14:42
-
14:41
-
14:20
-
14:16
-
14:15
-
14:09
-
14:00
-
13:52
-
13:40
-
13:40
Партнерский контент