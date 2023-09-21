В «Оренбурге» заявили, что не отдадут Давида Деограсию дешевле чем за € 1 млн

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб не намерен отпускать главного тренера Давида Деограсию в другую команду менее чем за € 1 млн, а также рассказал, какие задачи стоят перед оренбуржцами на сезон-2023/2024.

«Быть не ниже 12‑го места. У нас история клуба очень простая: мы занимаем седьмое место с Федотовым — его забирают. Личка выходит из Первой лиги, занимает седьмое место — его забирает «Динамо», и у нас начинаются проблемы. В этом году надо просто сохраниться в Премьер‑Лиге — это будет большой успех. 12‑е место — хороший результат. Не боюсь ли, что если Деограсия будет побеждать и дальше, то и его заберут? Я ему уже сказал: «Если тебя кто‑то будет забирать, то мы тебя продадим дороже, чем Марцела». За несколько миллионов евро? Не за один точно! Как оценить трансферную кампанию клуба? Всех, кого хотели, купили», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Деограсия занимает пост главного тренера «Оренбурга» с 22 августа. В воскресенье оренбуржцы на выезде обыграли «Локомотив» в 8-м туре РПЛ со счётом 2:0.