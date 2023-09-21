«Оренбург» — «Факел»: стартовые составы команд на матч Кубка России

В четверг, 21 сентября, в матче 4-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Оренбург» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.
Составы команд:
«Оренбург»: Ходанович, Полуяхтов, Гойкович, Хотулёв, Гогличидзе, Капленко, Воробьёв, Титков, Ковалёв, Горлюк, Куэро.
«Факел»: Гудиев, Яколиш, Суслов, Брызгалов, Поярков, Багамаев, Селе, Ивахнов, Ивлев, Максимов, Аппаев.
В 3-м туре Пути РПЛ Кубка России «Оренбург» на выезде минимально переиграл «Факел» со счётом 1:0 благодаря голу форварда Владимира Обухова на 90+1-й минуте.
Оренбуржцы набрали шесть очков в трёх матчах и занимают второе место в группе A. «Факел» (3 очка) — на последней, четвёртой строчке в квартете. Помимо сегодняшних соперников, в этой же группе выступают ЦСКА и «Сочи». Вчера армейцы переиграли сочинцев в серии пенальти (1:1, 4:2).
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