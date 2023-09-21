Владелец «Марселя» выступил с заявлением по поводу ситуации в клубе и конфликта с фанатами

Владелец «Марселя», известный американский бизнесмен Фрэнк МакКорт выступил с заявлением по поводу ситуации в провансальском клубе. Ранее стало известно об отставке тренера Марселино, который проработал в команде всего три месяца из-за конфликта с фанатами.

«В течение последних семи лет мне выпала честь владеть и управлять «Марселем», одним из самых знаковых и ярких спортивных клубов планеты. Я горжусь тем, чего мы достигли, особенно за последние годы под руководством Пабло Лонгории [президента клуб], и именно поэтому я уважаю его желание высказаться публично и сказать правду. Я также благодарен всем талантливым сотрудникам.

Встреча в понедельник между исполнительным советом и представителями групп болельщиков должна была стать возможностью собраться вместе и защитить интересы клуба. Вместо этого всё превратилось в тревожную демонстрацию агрессии, когда члены Исполнительного совета «Марселя» столкнулись с угрозами насилия.

Столкнувшись с этой ситуацией, я решительно поддерживаю Пабло Лонгорию, и мы работаем над тем, чтобы определить лучший курс развития для клуба. Поддержка Правления, сотрудников и игроков, которые являются гарантами дальнейшего успеха нашего клуба, есть и останется моим главным приоритетом. Эта поддержка предполагает обеспечение их безопасности и здоровой атмосферы, способствующей победам.

Ситуация, произошедшая в понедельник и приведшая к отставке Марселино и его штаба, неприемлема и, к сожалению, это не единственный пример поведения, которое противоречит миссии нашего клуба. Наша цель — победить на местах, объединить и вдохновить жителей Марселя. Инцидент, произошедший в понедельник, — лишь один из многих, которые подрывают основы функционирования клуба и значительно затрудняют достижение целей.

Руководство научило нас, что необходимы глубокие изменения, чтобы дать клубу реальный шанс на беспрепятственное развитие в долгосрочной перспективе. Это изменение требует сильной коллективной поддержки внутри и за пределами команды. Только перемены позволят «Марселю» сохранить свою индивидуальность, продолжая при этом строить клуб того уровня, которого заслуживают наши болельщики и город Марсель.

Давайте все вместе поддержим «Олимпик Марсель», начиная с очень важного матча в Амстердаме. Вперёд, «Марсель»!» — приводит слова МакКорта официальный сайт «Марселя».