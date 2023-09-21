Агент Мелёхина рассказал о состоянии защитника «Ростова» после повреждения

Агент Антон Железняков, представляющий интересы защитника «Ростова» Виктора Мелёхина, рассказал о состоянии здоровье игрока, после полученной травмы. 19-летний футболист получил повреждение в матче четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (1:1, 4:2 по пенальти).
«Сейчас, слава богу с Витей всё нормально. После матча сделали МРТ, и у него нет никаких последствий. Всё нормально. Мелёхин чуть-чуть отдохнёт и приступит к своим обязанностям. Сегодня, скорее всего, у команды выходной, но, я думаю, нет поводов, чтобы он был недоступен к следующему матчу», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.
Мелёхин выступает за «Ростов» с февраля 2021 года. На счету защитника 62 матча за основную команду и одна результативная передача. Следующий матч «Ростов» проведёт в 9-м туре чемпионата России с ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 24 сентября. Начало игры в 19:00 мск.
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