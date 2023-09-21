Саба Сазонов поделился впечатлениями от перехода в «Торино»

Грузинский защитник Саба Сазонов поделился впечатлениями от перехода в итальянский «Торино». Напомним, он перешёл в туринский клуб из московского «Динамо».

«Первые несколько дней были очень интересными, у меня были первые беседы с тренером и командой. Мне нравится стиль, мне нравятся единоборства, так как я сильный игрок», — приводит слова Сазонова Toro Goal в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Торино» заплатит «Динамо» € 3 млн за трансфер Сазонова. Грузинский футболист вчера, 30 августа, прошёл медицинский осмотр для оформления перехода в итальянский клуб.

21-летний Сазонов в нынешнем сезоне успел провести пять матчей за «Динамо» во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.