Сазонов высказался о конкуренции в «Торино»
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Грузинский защитник Саба Сазонов высказался о конкуренции в «Торино». Напомним, он перешёл в туринский клуб из московского «Динамо».
«Конкуренция делает тебя сильнее, иначе ты ничему не научишься. В «Торино» со мной очень умные и сильные защитники, теперь мне еще предстоит понять тактику команды. Я всегда хочу совершенствоваться», — приводит слова Сазонова Toro Goal в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что «Торино» заплатит «Динамо» € 3 млн за трансфер Сазонова. Грузинский футболист вчера, 30 августа, прошёл медицинский осмотр для оформления перехода в итальянский клуб.
21-летний Сазонов в нынешнем сезоне успел провести пять матчей за «Динамо» во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.
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