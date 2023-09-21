Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Аякс — Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ЛАСК» — «Ливерпуль»: текстовая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 19:45 мск

«ЛАСК» — «Ливерпуль»: текстовая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 19:45 мск
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 21 сентября, пройдёт матч 1-го тура группы E Лиги Европы между австрийским «ЛАСК» и английским «Ливерпулем». Команды будут играть на стадионе «Райффайзен-Арена» в Линц, Австрия. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Марко ди Белло (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Группа E. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 19:45 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Помимо «Ливерпуля» и «ЛАСК», в группе C играют бельгийский «Юнион» и французская «Тулуза». Мерсисайдцы в матче 5-го тура АПЛ на выезде обыграли «Вулверхэмптон» со счётом 3:1, в то время как «ЛАСК» в 7-м туре чемпионата Австрии одолел «Аустрию Клагенфурт» — 3:1.

Между собой «Ливерпуль» и «ЛАСК» прежде никогда не играли, встреча 1-го тура группы E станет для них первой очной в истории.

Материалы по теме
Клопп: «Ливерпуль» к ЛЕ готов лучше, чем в прошлый раз. Теперь мы знаем, чего ожидать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android