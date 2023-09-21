«ЛАСК» — «Ливерпуль»: текстовая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 19:45 мск

В четверг, 21 сентября, пройдёт матч 1-го тура группы E Лиги Европы между австрийским «ЛАСК» и английским «Ливерпулем». Команды будут играть на стадионе «Райффайзен-Арена» в Линц, Австрия. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Марко ди Белло (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Помимо «Ливерпуля» и «ЛАСК», в группе C играют бельгийский «Юнион» и французская «Тулуза». Мерсисайдцы в матче 5-го тура АПЛ на выезде обыграли «Вулверхэмптон» со счётом 3:1, в то время как «ЛАСК» в 7-м туре чемпионата Австрии одолел «Аустрию Клагенфурт» — 3:1.
Между собой «Ливерпуль» и «ЛАСК» прежде никогда не играли, встреча 1-го тура группы E станет для них первой очной в истории.
- 21 сентября 2023
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