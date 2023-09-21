Ветер мешает игрокам «ПСЖ» тренироваться

С новейшей ультрасовременной тренировочной базой «ПСЖ» возник ряд проблем, одну из которых устранить не так просто даже клубу с громадными финансовыми ресурсами. Учебно-тренировочный центр в Паусси подвержен сильным ветрам, что серьёзно мешает футболистам заниматься, сообщает L’Equipe.

Современную базу клуб открыл в тот же день, когда представлял нового главного тренера, чуть более двух месяцев назад. Изначально она была представлена как воплощение комфорта и новейших технологий, но позже стало известно о целом ряде недостатков. Так, часть мебели была признана некачественной, некоторые системы работали со сбоями, а наиболее раздражающим недостатком стал ветер.

Оказалось, что на тренировочных полях очень ветрено, и это серьёзно мешает занятиям. При этом наиболее пострадала именно профессиональная команда, поскольку её площадка и помещения для игроков расположены в самой верхней точке кампуса «ПСЖ». Временами ветер дует настолько сильно, что работающие там сотрудники признаются: на некоторых участках базы трудно двигаться вперёд, если повернуться лицом к ветру.

Несколько месяцев назад во время визита на базу президент клуба Нассер Аль-Хелаифи уже отметил наличие этой проблемы. Он также выразил сожаление по поводу того, что на базе очень шумно из-за проходящей неподалёку автомагистрали.