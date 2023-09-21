Черчесов обратился к Дзюбе по поводу медийной активности нападающего

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Артем Дзюба перезапустил карьеру благодаря ЧМ‑2018? Он, благодаря себе, перезапустил карьеру, потому что если бы он играл не так, как год до ЧМ, я бы ничего не смог сделать. А он своей игрой доказал. И после доказывал состоятельность свою. И сейчас видим в «Локомотиве», что такое Артем Дзюба, когда он есть на поле и когда его нет. Так и в сборной. Так бывает! Сборная зависела от него. Наверное, «Майами» сейчас зависит от Месси. Нет такого, чтобы какой‑то клуб или сборная не зависели от игроков. Так не бывает!

А сейчас контакт у нас простой: день рождения, забитые три мяча кому‑то, что‑то ещё. Поздравляю его. Понятно, что мы не каждый день переговариваем. А так я рад, что он опять в тренде, что он забивает, рад, что он приносит пользу. Что касается нефутбола, это мы не обсуждаем.

Разрешил бы я такую медийной активность игроку своей команды? Нет! Я бы сказал: «Концентрируйся на своей работе! Чтобы это тебя не отвлекало! Закончишь — и будешь!» Мы же не против, чтобы футболист вёл какую‑то свою страничку, ещё что‑то. А это — уже другая работа, можно сказать. Я не думаю, что это приносит пользу. Причём мы в этом плане не старомодны. Видите, у меня два айфончика. Тоже заглядываю. Мы в нормальном мире живём. Другое дело, что футболист всё равно должен концентрироваться, особенно такого уровня, когда ты медийный, когда тебя и так из‑за футбола не отпускают, да ещё ты сам к этому прибавляешь что‑то. В любом случае это тебя отвлекает.

Если нас Артем слышит — дай Бог буду тебя тренировать, этим ты заниматься не будешь! Всё!», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».