Глава РФС Дюков прокомментировал совет Карпина футболистам уезжать из РПЛ
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Президент РФС Александр Дюков высказался о словах главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина об отъезде российских футболистов из РПЛ.
«Комментарии уже давались. Ответ вырван из контекста. Это был футбольный вопрос, а не политический. На футбольный вопрос был дан ответ. Валерий Георгиевич говорил, что футболистам нужно пытаться выходить из зоны комфорта, вылезти из тёплой ванны, в которой они находятся. Что касается РФС, то мы заинтересованы, чтобы футболисты оставались, прогрессировали и играли здесь. Безусловно, все заинтересованы в развитии игроков. Если они не будут развиваться, то в этом точно не заинтересована сборная», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
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