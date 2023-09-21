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Глава РФС Дюков прокомментировал совет Карпина футболистам уезжать из РПЛ

Глава РФС Дюков прокомментировал совет Карпина футболистам уезжать из РПЛ
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Президент РФС Александр Дюков высказался о словах главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина об отъезде российских футболистов из РПЛ.

«Комментарии уже давались. Ответ вырван из контекста. Это был футбольный вопрос, а не политический. На футбольный вопрос был дан ответ. Валерий Георгиевич говорил, что футболистам нужно пытаться выходить из зоны комфорта, вылезти из тёплой ванны, в которой они находятся. Что касается РФС, то мы заинтересованы, чтобы футболисты оставались, прогрессировали и играли здесь. Безусловно, все заинтересованы в развитии игроков. Если они не будут развиваться, то в этом точно не заинтересована сборная», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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