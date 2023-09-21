Дюков: узнал, что у Литвинова есть какое-то повреждение, только после заявления Абаскаля

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о вызове защитника красно-белых Руслана Литвинова в сборную несмотря на имевшееся у него повреждение.
«Я регулярно находился на связи с нашим тренерским штабом. Мы в том числе обсуждаем состояние того или иного игрока, насколько они готовы к игре, кто и какое повреждение получил. Первый раз узнал о том, что у Литвинова есть какое-то повреждение или недомогание, только после заявления Абаскаля», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, Руслан Литвинов не смог принять участие в матче РПЛ с «Сочи» из-за травмы, сыграв перед этим все 90 минут в игре за национальную команду. Красно-белые тем не менее смогли одержать победу с минимальным счётом 1:0.
- 21 сентября 2023
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