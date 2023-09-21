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Президент РФС Дюков оценил матч сборной России с Катаром

Президент РФС Дюков оценил матч сборной России с Катаром
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Президент РФС Александр Дюков высказался о товарищеском матче между сборными России и Катара (1:1).

«Важно, что эти матчи провели. Если говорить о качестве игры в матче с Катаром, мне понравились первые 15 минут. В конце матча после ряда замен вернули себе инициативу и сравняли счёт. Эти матчи — возможность для игроков поверить в себя. Есть определённая недооценка Катара общественным мнением, потому что на прошедшем чемпионате мира они выглядели неярко. Надо учитывать, что теперь это другая сборная с другим тренером. Мне кажется, что сейчас сборная Катара сильнее, чем раньше. Не стоит забывать и то, что Катар был победителям Кубка Азии и участником плей-офф соревнования КОНКАКАФ», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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