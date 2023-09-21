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Президент РФС Дюков: Захарян мог развиваться в РПЛ и быть украшением чемпионата

Президент РФС Дюков: Захарян мог развиваться в РПЛ и быть украшением чемпионата
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков считает, что полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян мог бы развиваться в Российской Премьер-Лиге.

«В августе после одного из матчей меня спросили про отъезд Захаряна. Я сказал, что жаль, потому что он сильный и перспективный игрок. Было бы здорово, если бы он развивался здесь, где мог быть одним из украшений чемпионата», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Арсен Захарян перешёл из московского Динамо» в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне он провёл за клуб три матча и не отметился результативными действиями.

Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад»:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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