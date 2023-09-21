Президент РФС Дюков: Захарян мог развиваться в РПЛ и быть украшением чемпионата

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков считает, что полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян мог бы развиваться в Российской Премьер-Лиге.
«В августе после одного из матчей меня спросили про отъезд Захаряна. Я сказал, что жаль, потому что он сильный и перспективный игрок. Было бы здорово, если бы он развивался здесь, где мог быть одним из украшений чемпионата», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, Арсен Захарян перешёл из московского Динамо» в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне он провёл за клуб три матча и не отметился результативными действиями.
Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад»:
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
- 21 сентября 2023
-
20:05
-
20:01
-
20:01
-
19:37
-
19:34
-
19:30
-
19:23
-
19:22
-
19:20
-
19:12
-
19:12
-
19:12
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:56
-
18:50
-
18:45
-
18:42
-
18:40
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:06
-
18:05
-
18:01
-
17:59
-
17:57
-
17:41
-
17:40
-
17:39
-
17:25