Глава РФС Дюков: каждый год УЕФА увеличивает размер отчислений, никакой дискриминации нет

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что УЕФА продолжает выделять деньги на развитие футбола в России. По словам президента РФС, никакой дискриминации в отношении Российской Федерации в этом плане со стороны Европейского футбольного союза нет.

«УЕФА выделяет нам деньги, которые мы используем для реализации многих проектов: образовательных, на строительство полей, организацию фестивалей. Мы получаем столько же, сколько и другие организации, никакой дискриминации нет. Каждый год УЕФА увеличивает размер отчислений. УЕФА продолжает работать. Вы слышали от меня это уже много раз. На детском турнире был представитель УЕФА — можно понять настроение», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА на фоне событий на Украине отстранили все российские команды и сборные от участия в соревнованиях под эгидой организаций.