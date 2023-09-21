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Глава РФС Дюков: каждый год УЕФА увеличивает размер отчислений, никакой дискриминации нет

Глава РФС Дюков: каждый год УЕФА увеличивает размер отчислений, никакой дискриминации нет
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Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что УЕФА продолжает выделять деньги на развитие футбола в России. По словам президента РФС, никакой дискриминации в отношении Российской Федерации в этом плане со стороны Европейского футбольного союза нет.

«УЕФА выделяет нам деньги, которые мы используем для реализации многих проектов: образовательных, на строительство полей, организацию фестивалей. Мы получаем столько же, сколько и другие организации, никакой дискриминации нет. Каждый год УЕФА увеличивает размер отчислений. УЕФА продолжает работать. Вы слышали от меня это уже много раз. На детском турнире был представитель УЕФА — можно понять настроение», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА на фоне событий на Украине отстранили все российские команды и сборные от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

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