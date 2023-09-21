Глава РФС Дюков: каждый год УЕФА увеличивает размер отчислений, никакой дискриминации нет

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что УЕФА продолжает выделять деньги на развитие футбола в России. По словам президента РФС, никакой дискриминации в отношении Российской Федерации в этом плане со стороны Европейского футбольного союза нет.
«УЕФА выделяет нам деньги, которые мы используем для реализации многих проектов: образовательных, на строительство полей, организацию фестивалей. Мы получаем столько же, сколько и другие организации, никакой дискриминации нет. Каждый год УЕФА увеличивает размер отчислений. УЕФА продолжает работать. Вы слышали от меня это уже много раз. На детском турнире был представитель УЕФА — можно понять настроение», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА на фоне событий на Украине отстранили все российские команды и сборные от участия в соревнованиях под эгидой организаций.
- 21 сентября 2023
-
20:05
-
20:01
-
20:01
-
19:37
-
19:34
-
19:30
-
19:23
-
19:22
-
19:20
-
19:12
-
19:12
-
19:12
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:56
-
18:50
-
18:45
-
18:42
-
18:40
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:06
-
18:05
-
18:01
-
17:59
-
17:57
-
17:41
-
17:40
-
17:39
-
17:25