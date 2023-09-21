Глава РФС Дюков считает, что сборная России не потеряла шансы отобраться на ЧМ-2026 в США

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением о том, что у сборной России ещё есть шансы отобраться на чемпионат мира по футболу — 2026, который пройдёт в Соединённых Штатах Америки, Канаде и Мексике.
«Потеряны ли шансы отобраться на ближайший чемпионат мира? Ещё нет. На Евро? Какого года, 2024-го? Вы меня троллите?», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Матчи ЧМ-2026 состоятся в 16 городах. Городами-кандидатами для проведения турнира являются: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей (все — Мексика), Эдмонтон, Торонто, Монреаль (все — Канада), Нью-Йорк (точнее, его пригород Ист-Ратерфорд), Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл (все — США).
- 21 сентября 2023
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