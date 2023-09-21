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Александр Дюков отреагировал на вызов Сергея Карасёва на сбор арбитров УЕФА

Александр Дюков отреагировал на вызов Сергея Карасёва на сбор арбитров УЕФА
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Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал приглашение россиянина Сергея Карасёва на сбор футбольных арбитров, который проводит УЕФА.

«Карасёв — сильный судья, которому доверяют. Он провёл уже очень много больших матчей в качестве арбитра. Приглашение на сборы говорит о том, что ему доверяют, что он в обойме, и его рассматривают в качестве одного из кандидатов на ближайший матч, который будет проводится в рамках клубных турниров», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в начале сентября Сергей Карасёв принял участие в сборах арбитров УЕФА, во время которых он сдал тесты на правила футбола и физическую подготовку. Ранее появлялась информация, что в ближайшее время он может получить назначение на матч под эгидой УЕФА. Российские судьи не работают на официальных международных матчах с весны 2022 года.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С марта 2022 года арбитры из России не получали назначений на официальные международные матчи.

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