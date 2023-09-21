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В РФС не видят снижения зрительского интереса к матчам сборной России

В РФС не видят снижения зрительского интереса к матчам сборной России
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о зрительском интересе к матчам с участием сборной России.

«Интерес к сборной сейчас падает? Как мы можем это определить? Мы это можем определить только рейтингами, долями просмотра и охватами той информации, которая выходит относительно сборной. Мы не видим снижения этих показателей. Соберёт ли сборная России полный стадион? 12 октября будет хорошая возможность это проверить.

Не возникнет проблем с запуском билетной программы? До того момента пока не подписаны все документы, мы не можем объявлять о запуске билетной программы. Если переговоры завершатся раньше, сможем объявить о запуске билетной программы», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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