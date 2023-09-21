Президент РФС Дюков рассказал о развитии школьной футбольной лиги

Президент РФС Александр Дюков поделился информацией о развитии школьной футбольной лиги.

«Проект детского футбола находится в развитии, поэтому каждый год бюджет увеличивается. В этом году бюджет составил порядка 300 миллионов. Я считаю, что это не затраты, а инвестиции. В прошлом году 15-20 тысяч детей, которые занимались спортом на физкультуре, поступили в ДЮСШ.

Школьная футбольная лига – очень важный элемент нашего флагманского проекта «Футбол в школе». Вы знаете, что мы целенаправленно и системно развиваем детский массовый футбол. Мы все прекрасно помним «Кожаный мяч». Помним 70-80-е годы, когда наши дворы и многие промышленные предприятия имели футбольные поля. На этих футбольных полях играли как взрослые команды, так и дети. К сожалению, этот массовый футбол, детский футбол, «Кожаный мяч» в 90-е годы мы потеряли. Естественно, чтобы добиваться успехов в футболе, в том числе и профессиональном, нам нужна массовость, нам нужно развивать массовый футбол. Футбольная инфраструктура в основном покинула дворы, но она осталась в школах: это или спортивные залы, или спортивные площадки при школах. И вот эту инфраструктуру мы можем использовать.

Также есть преподаватели физкультуры, которые могут стать отличными детскими тренерами. Мы их обучаем, выдаём лицензию, методички для проведения тренировок, снабжаем школы спортивным инвентарем. Только в прошлом учебном году мы поставили 80 тысяч мячей в эти школы. В этом году, соответственно, количество школ увеличилось, мы поставили еще 80 тыс. мячей. То есть за два учебных года было передано 160 тыс. мячей. Также мы передаём фишки, манишки, — все, что нужно для проведения занятий. И как результат, уже в этом году, в этом проекте «Футбол в школе» участвует 4150 школ по всей стране – все регионы вовлечены. Школы этих регионов проводят третьи уроки физкультуры на базе футбола. Более миллиона детей, соответственно, занимаются футболом на уроках физкультуры.

Начиная с этого учебного года, Школьная футбольная лига будет становиться всё более регулярной, всё более массовой. В начале учебного года будут проводиться школьные этапы, затем – муниципальные. В конце учебного года будут региональные этапы. И в завершение будет всероссийский финал, который будет проводиться в сентябре, в начале нового учебного года на таких площадках, как «Лужники», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.