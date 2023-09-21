Дюков сообщил, что в повестке Исполкома УЕФА нет вопросов, связанных с Россией
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подчеркнул, что в повестке Исполкома УЕФА нет вопросов, касающихся России и российских клубов.
«На данный момент связанного с Россией в повестке Исполкома УЕФА ничего нет», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА на фоне событий на Украине отстранили все российские команды и сборные от участия в соревнованиях под эгидой организаций. Ранее глава РФС Александр Дюков заявлял, что перед организацией стоит цель вернуться к официальным матчам в Европе, но также президент организации не исключил варианта, что в будущем Россия может выйти из Союза европейских футбольных ассоциаций и перейти в Азию (АФК).
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