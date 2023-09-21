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ЛАСК — «Ливерпуль»: стартовые составы на матч 1-го тура ЛЕ

ЛАСК — «Ливерпуль»: стартовые составы на матч 1-го тура ЛЕ
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Сегодня, 21 сентября, пройдёт матч 1-го тура группы E Лиги Европы между австрийским ЛАСК и английским «Ливерпулем». Команды будут играть на стадионе «Райффайзен-Арена» в Линце, Австрия. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Марко ди Белло (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Группа E. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 19:45 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
1-й тайм
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Флеккер – 14'    

Стартовые составы команд:

ЛАСК: Лаваль, Цирайс, Реннер, Андраде, Флеккер, Луккенедер, Жуль, Йовичич, Хорват, Любичич, Хавель.

«Ливерпуль»: Келлехер, Байчетич, Конате, ван Дейк, Цимикас, Гравенберх, Эллиотт, Эндо, Нуньес, Диас, Доак.

Помимо «Ливерпуля» и ЛАСКа, в группе C играют бельгийский «Юнион» и французская «Тулуза». Мерсисайдцы в матче 5-го тура АПЛ на выезде обыграли «Вулверхэмптон» со счётом 3:1, в то время как ЛАСК в 7-м туре чемпионата Австрии победил «Аустрию Клагенфурт» — 3:1.

Между собой «Ливерпуль» и ЛАСК прежде никогда не играли.

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