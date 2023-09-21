Черчесов: то, что российские игроки выступают за границей — это плюс, минусов нет

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слова Валерия Карпина об отъезде российских футболистов в европейские чемпионаты.

«Во‑первых, от этого хуже не будет, если футболист будет играть в Бундеслиге или в АПЛ, испанской или французской лигах. Но есть всё‑таки факты. Наше поколение, допустим, вратари… Станислав Черчесов приезжает из Бундеслиги, Сергей Овчинников из португальской лиги, Дмитрий Харин — из «Челси», английской лиги. Это три вратаря только. Плюс Андрей Канчельскис из «Манчестер Юнайтед», Игорь Шалимов из «Интера», Игорь Добровольский из «Марселя», другие из «Реала Сосьедад» и «Овьедо». Но это же не сделало нас чемпионами мира.

А вот два турнира, где мы более‑менее выглядели. В Австрии и Швейцарии (Евро-2008 — прим. «Чемпионата») третье‑четвёртое место заняли, там только один Иван Саенко был, который выступал за границей. На ЧМ‑2018 знаете, сколько таких было? Два! Денис Черышев и Владимир Габулов, который выступал в «Брюгге». Вот вам пожалуйста! От этого ничего ж не изменилось, что якобы игроки играют за границей, а сборная становится сильнее.

Ещё раз повторяю: то, что игроки выступают за границей — это плюс, минусов нет, но это не говорит, что сборная России или другая национальная команда обязательно что‑то выиграют. Россия или любая другая сборная — тоже команда. Её надо создавать, чтобы она выглядела командой.

Прогрессировать можно везде. Опять же, какой клуб, какие требования, какие тренерские установки и на что ты сам нацелен. В наше время было выражение «тренируйте меня, тренера». Вы, мол, меня тренируйте, а там как получится. Нет! Ты же сам должен какие‑то цели ставить. Можно уезжать — надо пробовать. Я сам такое решение в свое время принял — это факт! Но для хорошего выступления сборной гарантий нет», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».