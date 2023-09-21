В «Пари НН» опровергли информацию об интересе к нападающему 2DROTS
Поделиться
Председатель совета директоров клуба «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов опроверг информацию об интересе нижегородцев к ганскому нападающему медийной команды 2DROTS Годфреду «Гаучо» Клуцею.
«Мы не изучали игроков 2DROTS, в том числе Гаучо — и не рассматриваем вариант их подписания. По крайней мере, в обозримом будущем. Также как не изучали и футболистов других медийных команд. В теории может быть интерес к футболистам «Амкала» — это дружественный нам клуб. Но сейчас ничего такого нет», — приводит слова Кондратова журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
В данный момент нижегородский клуб находится на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, имея в своём активе 11 очков после восьми встреч.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 сентября 2023
-
20:05
-
20:01
-
20:01
-
19:37
-
19:34
-
19:30
-
19:23
-
19:22
-
19:20
-
19:12
-
19:12
-
19:12
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:56
-
18:50
-
18:45
-
18:42
-
18:40
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:06
-
18:05
-
18:01
-
17:59
-
17:57
-
17:41
-
17:40
-
17:39
-
17:25
Партнерский контент