В «Пари НН» опровергли информацию об интересе к нападающему 2DROTS

Председатель совета директоров клуба «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов опроверг информацию об интересе нижегородцев к ганскому нападающему медийной команды 2DROTS Годфреду «Гаучо» Клуцею.

«Мы не изучали игроков 2DROTS, в том числе Гаучо — и не рассматриваем вариант их подписания. По крайней мере, в обозримом будущем. Также как не изучали и футболистов других медийных команд. В теории может быть интерес к футболистам «Амкала» — это дружественный нам клуб. Но сейчас ничего такого нет», — приводит слова Кондратова журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

В данный момент нижегородский клуб находится на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, имея в своём активе 11 очков после восьми встреч.