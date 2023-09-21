«Спарта» — «Арис»: текстовая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встретятся чешская «Спарта» (Прага) и кипрский «Арис» (Лимасол). Игра пройдёт на стадионе «Дженерали Арена – Летна» в Праге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Жеромом Брисаром (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Спарта» на правах чемпиона Чехии принимала участие в квалификации Лиги чемпионов, но в 3-м раунде отбора по сумме двух матчей уступила «Копенгагену» (судьба путёвки в плей-офф решалась в серии пенальти). В плей-офф квалификации Лиги Европы чехи переиграли загребское «Динамо», после выездного поражения со счётом 1:3 одолев хорватскую команду дома (4:1).

«Арис», чемпион Кипра, в составе которого выступает российский нападающий Александр Кокорин, также начинал еврокубковый сезон как участник Лиги чемпионов, однако после прохода БАТЭ не смог справиться с польским «Ракувом» (1:2, 0:1). В заключительном раунде отбора Лиги Европы киприоты взяли верх над «Слованом» из Братиславы – домашние 6:1 после поражения в гостях со счётом 1:2.

Помимо «Спарты» и «Ариса», в группе C играют шотландский «Рейнджерс» и испанский «Бетис».