«Оренбург» — «Факел»: игра Кубка России закончится серией послематчевых пенальти

В эти минуты проходит матч 4-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Оренбургом» и воронежским «Факелом». Игра проводится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Основное время встречи закончилось вничью — 0:0. Будет проведена серия послематчевых пенальти.
В 3-м туре Пути РПЛ Кубка России «Оренбург» на выезде минимально переиграл «Факел» со счётом 1:0 благодаря голу форварда Владимира Обухова на 90+1-й минуте.
Оренбуржцы набрали шесть очков в трёх матчах и занимают второе место в группе A. «Факел» (3 очка) — на последней, четвёртой строчке в квартете. Помимо сегодняшних соперников, в этой же группе выступают ЦСКА и «Сочи». Вчера армейцы переиграли сочинцев в серии пенальти (1:1, 4:2).
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