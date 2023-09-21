Принц Саудовской Аравии отреагировал на обвинения в отмывании репутации за счёт футбола

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман ответил на обвинения в так называемом «спортивном отмывании». Англоязычный термин Sportswashing применяется, когда страна или компания пытается исправить репутацию за счёт спортивных достижений. Именно в этом обвиняют правительство Саудовской Аравии, направившее значительные инвестиции в развитие футбола.
«Если так называемый «спортвошинг» увеличит ВВП моей страны на 1%, то мы продолжим практиковать «спортвошинг». Меня не волнует термин. Благодаря спорту рост ВВП составил 1%, и я стремлюсь к тому, чтобы он увеличился до 1,5%. Называйте это как хотите, но мы получим эти 1,5%», – приводит слова бен Салмана Foot Mercato.
Саудовская Аравия с 2017 года решила увеличить инвестиции в спорт, чтобы диверсифицировать экономику. Как считается, проект также призван улучшить имидж страны на международном уровне. Этим летом местную футбольную лигу пополнил ряд футбольных звёзд, в общей сложности за прошлое лето саудовские клубы потратили на трансферы € 954,3 млн.
- 21 сентября 2023
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