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Гол Малкома не помог «Аль-Хилялю» обыграть «Дамак»

Гол Малкома не помог «Аль-Хилялю» обыграть «Дамак»
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Завершился матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Дамаком» и «Аль-Хилялем». Команды сыграли вничью — 1:1.

Первый гол в этой встрече был забит уже на девятой минуте, когда бывший футболист «Зенита» Малком вывел «Аль-Хиляль» вперёд. На 68-й минуте румынский полузащитник «Дамака» Николае Станчу сравнял счёт.

В составе «Аль-Хиляля» весь матч на поле провели такие звёздные футболисты, как бразилец Неймар, сербские игроки Александр Митрович и Сергей Милинкович-Савич, сенегальский защитник Калиду Кулибали и марокканский голкипер Яссин Боно.

Несмотря на потерянные очки, «Аль-Хиляль» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата. У команды 17 очков после семи игр. «Дамак» находится на 16-м месте, набрав четыре очка.

Саудовская Аравия - Про лига . 7-й тур
21 сентября 2023, четверг. 18:00 МСК
Дамак
Хамис-Мушайт
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Малком – 9'     1:1 Станчу – 68'    
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