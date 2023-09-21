ЛАСК — «Ливерпуль»: австрийцы вышли вперёд
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группы E Лиги Европы между австрийским ЛАСК и английским «Ливерпулем». Команды играют на стадионе «Райффайзен-Арена» в Линце, Австрия. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Марко ди Белло (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы . Группа E. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 19:45 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
2-й тайм
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Флеккер – 14' 1:1 Нуньес – 56' 1:2 Диас – 63' 1:3 Салах – 88'
На 14-й минуте матча австрийцы вышли вперёд. Гол на счету Флориана Флеккера.
Помимо «Ливерпуля» и ЛАСК, в группе C играют бельгийский «Юнион» и французская «Тулуза». Мерсисайдцы в матче 5-го тура АПЛ на выезде обыграли «Вулверхэмптон» со счётом 3:1, в то время как ЛАСК в 7-м туре чемпионата Австрии победил «Аустрию Клагенфурт» — 3:1.
Между собой «Ливерпуль» и ЛАСК прежде никогда не играли.
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