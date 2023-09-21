Дубли Вейналдума и Дембеле помогли «Аль-Иттифаку» обыграть «Аль-Таи»

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 7-го тура Про лиги Саудовской Аравии между «Аль-Иттифаком» и «Аль-Таи». Стартовый свисток прозвучал в 18:0 по московскому времени. Хозяева одержали победу со счётом 4:3.

Подопечные Стивена Джерарда смогли выйти вперёд уже на второй минуте первого тайма. Гол на счету нидерландского полузащитника хозяев Жоржиньо Вейналдума. На 10-й минуте гости сравняли счёт, благодаря голу экс-игрока «Бешикташа» Бернарда Менса. На 36-й минуте Менса оформил дубль, но спустя пять минут французский форвард «Аль-Иттифака» Мусса Дембеле откликнулся на передачу Джордана Хендерсона и сравнял счёт. На 56-й минуте Менса забил свой третий гол и снова вывел «Аль-Таи» вперёд. Но на 71-й минуте Вейналдум оформил дубль и вернул равный счёт на табло. Исход матча решил гол, забитый на 90+3 минуте. Мяч в сетку ворот гостей снова отправил Мусса Дембеле.

В активе «Аль-Иттифака» стало 16 очков, клуб располагается на третьем месте в таблице. «Аль-Таи» остался с семью очками и идёт на девятом месте.