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Дубли Вейналдума и Дембеле помогли «Аль-Иттифаку» обыграть «Аль-Таи»

Дубли Вейналдума и Дембеле помогли «Аль-Иттифаку» обыграть «Аль-Таи»
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Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 7-го тура Про лиги Саудовской Аравии между «Аль-Иттифаком» и «Аль-Таи». Стартовый свисток прозвучал в 18:0 по московскому времени. Хозяева одержали победу со счётом 4:3.

Подопечные Стивена Джерарда смогли выйти вперёд уже на второй минуте первого тайма. Гол на счету нидерландского полузащитника хозяев Жоржиньо Вейналдума. На 10-й минуте гости сравняли счёт, благодаря голу экс-игрока «Бешикташа» Бернарда Менса. На 36-й минуте Менса оформил дубль, но спустя пять минут французский форвард «Аль-Иттифака» Мусса Дембеле откликнулся на передачу Джордана Хендерсона и сравнял счёт. На 56-й минуте Менса забил свой третий гол и снова вывел «Аль-Таи» вперёд. Но на 71-й минуте Вейналдум оформил дубль и вернул равный счёт на табло. Исход матча решил гол, забитый на 90+3 минуте. Мяч в сетку ворот гостей снова отправил Мусса Дембеле.

В активе «Аль-Иттифака» стало 16 очков, клуб располагается на третьем месте в таблице. «Аль-Таи» остался с семью очками и идёт на девятом месте.

Саудовская Аравия - Про лига . 7-й тур
21 сентября 2023, четверг. 18:00 МСК
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Окончен
4 : 3
Аль-Таи
Хаиль
1:0 Вейналдум – 2'     1:1 Менса – 10'     1:2 Менса – 36'     2:2 Дембеле – 41'     2:3 Менса – 54'     3:3 Вейналдум – 72'     4:3 Дембеле – 90+3'    
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