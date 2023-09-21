Деограсия: говорят, что пенальти — это лотерея. Но я в это не верю, их нужно тренировать

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал победу по пенальти в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Факелом».
«Игра была равная. Хотя мы доходили почаще к воротам соперника. У нас было больше желания выиграть, чего мы и добились в серии пенальти. Зарабатываем два очка и идём дальше. У нас было много вынужденных замен. Игроки себя хорошо проявили. Теперь думаем о следующем матче.
Мы были спокойны во время серии пенальти. Это правда, что вчера мы тренировали пенальти. Некоторые говорят, что пенальти — это лотерея. Но я в это не верю: 11‑метровые нужно тренировать», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 21 сентября состоялся матч Кубка России между «Оренбургом» и «Факелом». Основное время встречи закончилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти оренбуржцы оказались сильнее — 4:2. Победный 11-метровый на свой счёт записал костариканский нападающий Химми Марин.
По итогам прошедшей встречи «Оренбург» возглавил группу А, набрав восемь очков в четырёх играх. «Факел» находится на последнем месте, у воронежцев четыре очка в активе.
- 21 сентября 2023
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