Тренер «Факела» Ташуев: играем активно, стараемся доминировать, но голов нет

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал поражение в серии пенальти в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».
«Довольны ребятами, всё‑таки молодежь играла. Тем более в дороге мы уже шестой день. С поездами, с перелетами… Ребята молодцы, выдержали интенсивность игры. Немного тревожит, что не реализуем моменты. Играем активно, стараемся доминировать, но голов нет.
Хороший матч. К сожалению, второй матч — боевая ничья. А пенальти это так — лотерея. Два нападающих — два промаха. Забавно. Бывает такое. Психология сыграла свою роль. Или удача», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 21 сентября состоялся матч Кубка России между «Оренбургом» и «Факелом». Основное время встречи закончилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти оренбуржцы оказались сильнее — 4:2.
По итогам прошедшей встречи «Оренбург» возглавил группу А, набрав восемь очков в четырёх играх. «Факел» находится на последнем месте, у воронежцев четыре очка в активе.
- 21 сентября 2023
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