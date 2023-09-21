«Лацио» предложит новый контракт голкиперу Проведелю, улучшив условия договора

Итальянский «Лацио» готов продлить контракт с голкипером Иваном Проведелем на улучшенных условия, сообщает Tuttomercatoweb.

На этой неделе 29-летний вратарь заставил говорить о себе, забив гол головой на последних минутах матча с мадридским «Атлетико» и позволив «Лацио» избежать поражения в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Впрочем, решение руководства клуба продлить контракт с Проведелем едва ли стоит связывать с этим событием. Куда более важным достижением голкипера, имеющего российские корни, является тот факт, что в прошлом сезоне Серии А он 17 раз сохранил ворота сухими, став лидером чемпионата Италии по этому показателю. При этом Проведель зарабатывает меньше всех в команде – его зарплата составляет € 1,2 млн в год.

Стоит добавить, что изначально Проведель не был основным в команде. Однако на шестой минуте матча стартового тура с «Болоньей» Луиш Максимиану получил красную карточку, и с тех пор Иван твёрдо застолбил за собой место в воротах «Лацио».